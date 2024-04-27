Британська розвідка: в РФ зростає кількість вбивств, серед причин - війна проти України

Так, російське опозиційне видання "Медіазона" повідомило, що у 2023 році за вбивства засудили 116 російських військових. Це майже на 900% більше, ніж у попередньому році.

Також газета New York Times з посиланням на керівника організації "Росія за ґратами" зазначило, що з фронту додому повернулося 15 тисяч ув'язнених, які були помилувані за участь у війні.

За даними видання "Верстка" проти колишніх засуджених у 2023 році було відкрито 190 кримінальних справ, у тому числі 20 справ про вбивство або замах на вбивство у 2023 році.

"Велика кількість вбивств, вчинених російськими солдатами, які проходили службу, і ветеранами, ймовірно, частково пов’язана з хронічними проблемами психічного здоров’я, пов’язаними з війною. До них належать посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) і зниження чутливості на полі бою до насильства", - зазначає розвідка.

Також, крім війни, серед причин зростання кількості вбивств - алкоголізм і вживання наркотиків через низький моральний стан і нудьгу.