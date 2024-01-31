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Британська розвідка назвала основний спосіб поповнення російської армії

Фото: російські війська продовжують наступ у Авдіївки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

На початку війни з Україною Москва змушена була вербувати ув'язнених на короткий термін. Наразі основним джерелом поповнення армії буде регулярний набір за контрактом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, розслідування Російської служби Бі-бі-сі показало, що з вересня 2023 року російські військові припинили набір ув'язнених за короткостроковими контрактами.

Ув'язненим наразі пропонуються стандартизовані (довгострокові) контракти на військову службу, які передбачають згоду на службу в армії як мінімум до припинення дії наказу про часткову мобілізацію у вересні 2022 року.

За даними британської розвідки, короткострокові контракти з ув'язненими викликали деяку громадську полеміку в Росії, особливо з приводу повторних злочинів ув'язнених, що повернулися, і короткої служби ув'язнених порівняно з мобілізованими на невизначений термін резервістами.

"Вельми ймовірно, що короткострокове вербування ув'язнених було відповіддю на проблеми з набором до армії на початку конфлікту. У 2023 році російська держава, швидше за все, звернулася до регулярного набору за контрактом як до основного джерела нових військових кадрів", - зазначають у Міноборони Британії.

Російські зеки на війні

Нагадаємо, вербування зеків на війну з Україною розпочав ватажок гурту "Вагнера" Євген Пригожин у 2022 році. За його даними, за цією схемою вирушили майже 50 тисяч людей. Вони були на фронті півроку, а потім Володимир Путін видавав наказ про помилування.

Російські ЗМІ підрахували, що мобілізовані росіяни на війні в Україні в середньому через 4-5 місяців після отримання повістки, а кожен п'ятий не прожив і двох місяців.

За даними української розвідки, чисельність російського окупаційного контингенту в Україні зараз може становити близько 460 тисяч людей.

Як заявив глава ЦРУ Вільям Бернс, російська армія з початку війни втратила щонайменше 315 тисяч людей убитими та пораненими.

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