ua en ru
Пт, 24 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Британська розвідка назвала кількість убитих під Курськом північнокорейських солдатів

Росія, П'ятниця 24 січня 2025 14:00
UA EN RU
Британська розвідка назвала кількість убитих під Курськом північнокорейських солдатів Фото: Війська КНДР втратили в Курській області третину особового складу (
Автор: Олександр Білоус

Станом на середину січня 2025 року сили КНДР втратили 4000 осіб у наступальних бойових операціях проти українських сил у Курській області. Із них приблизно чверть було вбито в бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії в X (Twitter).

Як наголошується у зведенні, загальні втрати становлять більше третини з приблизно 11 000 осіб військ КНДР, розгорнутих у Курській області.

За даними британської розвідки, високий рівень втрат КНДР за короткий період часу майже напевно значно погіршив здатність сил КНДР проводити наступальні бойові операції на підтримку спроб Росії витіснити українські сили з Курської області.

"Не дивлячись на значні бойові втрати, війська КНДР домоглися тільки тактичних успіхів у Курській області. Російські та КНДР сили майже напевно відчувають труднощі із взаємодією. Ці дві сили не розмовляють спільною мовою, і війська КНДР майже напевно зазнають труднощів з інтеграцією в російську структуру командування і управління", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, восени минулого року Північна Корея відправила близько 11 тисяч солдатів на допомогу військам Москви в Курській області на півдні Росії, де ЗСУ захопили територію після несподіваної операції минулого літа.

Високопоставлений представник міністерства оборони США сказав The New York Times, що КНДР направить на фронт нових солдатів, а підкріплення очікується "протягом наступних двох місяців".

Збройні сили Північної Кореї, що налічують 1,2 мільйона осіб, входять до числа найбільших постійних армій світу.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР Курська область
NEWS
Пожежа в багатоповерхівці в Глевасі, вирва під Львовом: все про наслідки нальоту "Шахедів"
Пожежа в багатоповерхівці в Глевасі, вирва під Львовом: все про наслідки нальоту "Шахедів"
DAILY
Тактика Кремля. По яких цілях б'ють росіяни і чи може Україна "посадити" літаки РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Тактика Кремля. По яких цілях б'ють росіяни і чи може Україна "посадити" літаки РФ