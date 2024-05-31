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Британська розвідка назвала кількість убитих та поранених російських солдатів з початку війни

Україна, П'ятниця 31 травня 2024 12:49
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Британська розвідка назвала кількість убитих та поранених російських солдатів з початку війни Фото: російська армія втратила півмільйона солдатів убитими та пораненими (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Загальна кількість російських втрат (убитими та пораненими) з початку війни у лютому 2022 року, ймовірно, досягла 500 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 2024 року втрати Росії продовжували залишатися на високому рівні, а в травні середні втрати серед російського особового складу перевищили 1200 осіб на день - це найвищий показник з початку війни.

За даними британської розвідки, зростання втрат, швидше за все, є відображенням виснажливого наступу Росії, яке ведеться широким фронтом. Цілком ймовірно, що більшість російських сил проходять лише обмежену підготовку і не здатні проводити складні наступальні операції. В результаті Росія використовує дрібномасштабні, але дорогі хвильові атаки, намагаючись послабити оборону України.

"Росія продовжує набирати додаткових сил для підтримки цього підходу. Однак необхідність постійного поповнення особового складу на передовий майже напевно продовжуватиме обмежувати здатність Росії створювати підрозділи з вищим потенціалом", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ 25 травня повідомив, що втрати Росії вбитими та пораненими досягли 500 тисяч.

Дані Генштабу приблизно збігаються із оцінками західних спецслужб. Зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія щомісяця втрачає на полі бою в Україні по 24 тисячі своїх солдатів заради імперіалістичної манії Путіна.

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