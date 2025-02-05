Британська розвідка дала прогноз кількості вбитих російських солдатів на лютий

Як зазначається у зведенні, січень 2025 року став другим найдорожчим місяцем війни для Росії із загальним числом втрат у 48 240 осіб (убитих і поранених), про які повідомив Генеральний штаб України. У грудні 2024 року було зафіксовано 48 670 російських втрат. Він був найдорожчим місяцем війни для Росії на даний момент.

За даними британської розвідки, Росія втратила понад 50 тисяч осіб у 2025 році і понад 837 тисяч з моменту вторгнення в Україну в лютому 2022 року.



У січні 2025 року також були відзначені другі за величиною середньодобові втрати Росії у війні проти України в 1556 осіб. Це не є суттєвою зміною порівняно із загальним числом втрат у грудні 2024 року в 1570 осіб, найвищим середнім щоденним рівнем втрат Росії в конфлікті на цей момент.

"Показник втрат Росії, ймовірно, продовжить у середньому перевищувати 1000 осіб на день у лютому 2025 року, що відображає високий темп російських операцій і наступів", - зазначають у Міноборони Британії.