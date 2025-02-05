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Британська розвідка дала прогноз кількості вбитих російських солдатів на лютий

Україна, Середа 05 лютого 2025 14:54
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Британська розвідка дала прогноз кількості вбитих російських солдатів на лютий Фото: у лютому ліквідовуватимуть по 1000 російських солдатів на день (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Темпи наступу російської армії залишаються високими. Щоденні втрати в лютому, як і раніше, перевищуватимуть 1000 осіб на день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії в X (Twitter).

Як зазначається у зведенні, січень 2025 року став другим найдорожчим місяцем війни для Росії із загальним числом втрат у 48 240 осіб (убитих і поранених), про які повідомив Генеральний штаб України. У грудні 2024 року було зафіксовано 48 670 російських втрат. Він був найдорожчим місяцем війни для Росії на даний момент.

За даними британської розвідки, Росія втратила понад 50 тисяч осіб у 2025 році і понад 837 тисяч з моменту вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Британська розвідка дала прогноз кількості вбитих російських солдатів на лютий

У січні 2025 року також були відзначені другі за величиною середньодобові втрати Росії у війні проти України в 1556 осіб. Це не є суттєвою зміною порівняно із загальним числом втрат у грудні 2024 року в 1570 осіб, найвищим середнім щоденним рівнем втрат Росії в конфлікті на цей момент.

"Показник втрат Росії, ймовірно, продовжить у середньому перевищувати 1000 осіб на день у лютому 2025 року, що відображає високий темп російських операцій і наступів", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, втрати Росії (вбитими і пораненими) у війні проти України досягли нового місячного максимуму в грудні 2024 року. За даними британської розвідки, вони викликані піхотними атаками, і знижуватися не будуть.

За даними джерела РБК-Україна в Генштабі ЗСУ, станом на початок листопада 2024 року російське угруповання в Україні налічувало близько 575 тисяч особового складу. Москва хотіла довести його чисельність до кінця цього року до 690 тисяч осіб, однак насамперед через великі втрати їм це не вдалося.

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