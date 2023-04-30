У Британії на відвідувачів нічного клубу вчинили напад, є жертви

"Поліція була викликана о 3.15 ранку в неділю, 30 квітня, в район площі Вікторії на Касл Кенік Роуд після повідомлення про серйозну сварку. Було повідомлено, що у когось був ніж і що кілька людей отримали, ймовірно, ножові поранення", - йдеться в повідомленні.

На місці події констатували смерть чоловіка віком 30 років.

Правоохоронці затримали 24-річного жителя Бодміна за підозрою у вбивстві, замаху на вбивство та умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

"Наразі він залишається під вартою", - додали в поліції.

Нагадаємо, раніше в центрі Єрусалиму автомобіль в'їхав у натовп. Внаслідок пригоди постраждали п'ятеро людей.

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