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У Британії чоловік підпалив пов'язане з Україною підприємство за вказівкою Росії

Ілюстративне фото: британець підпалив у Лондоні українське підприємство за вказвкою РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Великій Британії затримали чоловіка, який влаштував підпал підприємства, пов'язаного з Україною. Він зробив це за вказівкою іноземної розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, провину у підпалі визнав 22-річний британець Джейк Рівз.

За його словами, саме він підпалив будівлю у східному районі Лондона в березні. За це він отримав матеріальну вигоду від "іноземної розвідувальної служби".

Британська прокуратура вважає, що "іноземна розвідувальна служба" пов'язана з Російською Федерацією. Також у поліції заявили, що у даній справі семеро фігурантів.

За даними слідства, вони атакували об'єкт нерухомості, який "належав українцю", від імені найманців з групи "Вагнера".

Раніше РБК-Україна писало про те, що в Україні СБУ нейтралізувалаі агентурно-бойову групу ГРУ, яка здійснювала теракти та шпигувала за українськими військовими.

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