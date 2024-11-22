У Британії чоловік підпалив пов'язане з Україною підприємство за вказівкою Росії

У Великій Британії затримали чоловіка, який влаштував підпал підприємства, пов'язаного з Україною. Він зробив це за вказівкою іноземної розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, провину у підпалі визнав 22-річний британець Джейк Рівз.

За його словами, саме він підпалив будівлю у східному районі Лондона в березні. За це він отримав матеріальну вигоду від "іноземної розвідувальної служби".

Британська прокуратура вважає, що "іноземна розвідувальна служба" пов'язана з Російською Федерацією. Також у поліції заявили, що у даній справі семеро фігурантів.

За даними слідства, вони атакували об'єкт нерухомості, який "належав українцю", від імені найманців з групи "Вагнера".