У Британії чоловік підпалив пов'язане з Україною підприємство за вказівкою Росії
У Великій Британії затримали чоловіка, який влаштував підпал підприємства, пов'язаного з Україною. Він зробив це за вказівкою іноземної розвідки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними агентства, провину у підпалі визнав 22-річний британець Джейк Рівз.
За його словами, саме він підпалив будівлю у східному районі Лондона в березні. За це він отримав матеріальну вигоду від "іноземної розвідувальної служби".
Британська прокуратура вважає, що "іноземна розвідувальна служба" пов'язана з Російською Федерацією. Також у поліції заявили, що у даній справі семеро фігурантів.
За даними слідства, вони атакували об'єкт нерухомості, який "належав українцю", від імені найманців з групи "Вагнера".
Раніше РБК-Україна писало про те, що в Україні СБУ нейтралізувалаі агентурно-бойову групу ГРУ, яка здійснювала теракти та шпигувала за українськими військовими.
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