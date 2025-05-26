У Британії авто в’їхало в натовп фанатів "Ліверпуля", є поранені

Як повідомляється, інцидент стався близько 18:00 за місцевим часом. Автомобіль в'їхав у натовп вболівальників на вулиці Вотер-стріт.

На місце події оперативно прибули рятувальні служби. Автомобіль було зупинено на місці, а чоловіка, який був за кермом, затримали правоохоронці.

Поки що невідомо, скільки саме людей постраждало і чи є хтось загиблий. Служба швидкої допомоги "наразі оцінює ситуацію".

Зазначається, що прем'єр-міністр Кір Стармер та міністр внутрішніх справ Іветт Купер отримують актуальну інформацію про інцидент.

"Події в Ліверпулі жахливі. Мої думки з усіма пораненими чи постраждалими. Мене постійно інформують про події, і я прошу надати поліції простір, необхідний для розслідування", - відреагував Стармер.

Фото: у Британії авто в’їхало в натовп фанатів "Ліверпуля" (Sky News)