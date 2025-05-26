У Британії авто в’їхало в натовп фанатів "Ліверпуля", є поранені

У понеділок ввечері, 26 травня, у британському місті Ліверпуль автомобіль протаранив натовп уболівальників футбольного клубу "Ліверпуль" під час параду на честь перемоги в Прем’єр-лізі. Постраждало декілька людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News та The Guardian.
Як повідомляється, інцидент стався близько 18:00 за місцевим часом. Автомобіль в'їхав у натовп вболівальників на вулиці Вотер-стріт.
На місце події оперативно прибули рятувальні служби. Автомобіль було зупинено на місці, а чоловіка, який був за кермом, затримали правоохоронці.
Поки що невідомо, скільки саме людей постраждало і чи є хтось загиблий. Служба швидкої допомоги "наразі оцінює ситуацію".
Зазначається, що прем'єр-міністр Кір Стармер та міністр внутрішніх справ Іветт Купер отримують актуальну інформацію про інцидент.
"Події в Ліверпулі жахливі. Мої думки з усіма пораненими чи постраждалими. Мене постійно інформують про події, і я прошу надати поліції простір, необхідний для розслідування", - відреагував Стармер.
Фото: у Британії авто в’їхало в натовп фанатів "Ліверпуля" (Sky News)
Нагадаємо, 5 травня у Польщі автобус з американськими військовими потрапив у ДТП. Солдати подорожували з Німеччини до Литви. Загалом вісім людей отримали поранення.
Раніше в Австрії на трасі сталася ДТП за участю мікроавтобуса та вантажівки. У результаті аварії загинули та постраждали люди.
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