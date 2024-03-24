Британія застерігає Путіна не використовувати теракт в РФ для посилення війни, - ЗМІ

Високопоставлене джерело служби безпеки Британії зазначає, що бажання Путіна звинуватити Україну не дивне, оскільки він намагається ще більше обдурити російський народ, вдаючи, що всередині Росії немає незгоди.

"Він (Путін, - ред.) не повинен використовувати цей сфабрикований зв'язок як будь-який привід для посилення своєї незаконної війни в Україні", - заявляють джерела.

Голова Комітету у закордонних справах Палати громад Алісія Кернс зазначила, що російські медіа поширили фейкові відеозаписи з українськими посадовцями, намагаючись звинуватити Україну і надати Путіну привід для подальших звірств.

"Немає жодних ознак будь-якого зв'язку (теракту, - ред.) з Україною, а також жодних достовірних підстав припускати їхню причетність", - сказала вона.