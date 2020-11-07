ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Британия запретила въезд туристов из Дании из-за коронавируса у норок

Автор: Анастасия Рокитна

Великобритания ввела запрет на въезд из Дании из-за нового штамма коронавируса, который распространился на людей от норок. Гражданам, которые возвращаются из Дании, нужно самоизолироваться на 14 дней.

Об этом сообщает BBC.

Министр транспорта Грант Шеппс заявил, что это решение действовать быстро вытекает из сообщений органов здравоохранения Дании о широко распространенных вспышках коронавируса на норковых фермах.

"Обеспечение безопасности населения Британии остается нашим главным приоритетом" - заявил он.

Самые читаемые новости

Обновленные в ночь на субботу правила запрещают въезд иностранным гостям, которые были в Дании или проезжали через нее, и расширяют требования к самоизоляции для британцев и местных жителей, включая всех членов их семей.

Напомним, в Дании выявили 214 случаев передачи нового коронавируса от норок человеку.

Отметим, инфицирование норок коронавирусом зарегистрировали, кроме Дании, еще в пяти странах.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения заявила, что миру нужно заняться подготовкой к новой пандемии.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВеликобританияДанияКоронавирус