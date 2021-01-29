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Британия запретила прямые рейсы в ОАЭ из-за нового штамма коронавируса

Лондон, Пятница 29 января 2021 12:07
Британия запретила прямые рейсы в ОАЭ из-за нового штамма коронавируса
Фото: самолет (pixabay)
Автор: Андрей Козловский

Правительство Великобритании ввело запрет на прямые пассажирские рейсы в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Раунду и Бурунди из-за опасения распространения нового штамма коронавируса из ЮАР. Такое решение вступает в силу сегодня.

Об этом сообщает The Week.

Британский министр по вопросам транспорта Грант Шапс заявил, что людям, которые находились в ОАЭ, Раунде и Бурунди или переезжали транзитом через эти страны, будет запрещен въезд в Великобританию, за исключением англичан, ирландцев и граждан третьих стран, имеющих право на проживание. Они должны будут самоизолироваться дома в течение 10 дней.

Отмечается, что воздушное сообщение Дубай - Лондон считается самым загруженным авиамаршрутом в мире.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Великобритании планирует ввести обязательный карантин для граждан, которые прибывают из 30 стран "повышенного риска". Таких граждан обяжут проходить самоизоляцию в отеле.

Также РБК-Украина писало, что Великобритания стала первой европейской страной, где число жертв пандемии COVID-19 превысило 100 тысяч.

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