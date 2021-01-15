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Британия закрывает туристические коридоры из-за COVID

Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство закрывает туристические коридоры со всеми странами. Правительство пошло на такой шаг, чтобы остановить завоз новых штаммов COVID в Британию.

Об этом сообщает The Sun.

Таким образом, всем кто с понедельника, 18 января, приедет в страну необходимо будет самоизолироваться на десять дней. В случае если необходимо, чтобы изоляция закончилась раньше, то на пятый день карантина требуется сдать тест на коронавирус.

В случае нарушения самоизоляции человеку грозит штраф в 1000 фунтов стерлингов (более 38 тысяч гривен).

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При этом премьер отметил, что ограничение будут действовать во всех частях Соединенного Королевства. Однако он не сообщил, когда могут быть сняты ограничения.

"Мы добились такого прогресса с вакциной. Мы не хотим видеть, как тяжелая работа была сведена на нет с появлением нового штамма, который, как бы, разрушается вакцинацией", - заявил Джонсон.

Напомним, в Британии выявили первый случай заражения "бразильским" штаммом коронавируса.

Кроме того, ранее Британия запретила въезд из Португалии, Бразилии и еще 14 стран из-за обнаружения нового штамма коронавируса из Бразилии.

Добавим, что теперь по прилету в Британию необходимо будет предоставлять отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до прилета в страну.

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Новости Украины ВеликобританияКоронавирусБорис Джонсон