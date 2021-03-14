Британия зафиксировала самое низкое число смертей от COVID с октября

Свежие данные также свидетельствуют, что за последние 24 часа было зафиксировано 4618 новых случаев заболевания COVID-19. Сутками ранее было зарегистрировано 5534 случаев инфицирования и 121 смертей.

Оба показателя также снизились по сравнению с прошлым воскресеньем - 5177 случаев коронавируса и 82 смертей.

Более 24 миллионов человек сегодня получили первую дозу вакцины против коронавируса, 512 108 прививок сделали накануне, 13 марта.

В Британии начали смягчать некоторые карантинные ограничения. В частности, 13 марта правило "оставаться дома" в Уэльсе было заменено на "оставаться местным", то есть не выезжать за пределы своего региона. Также людям было предоставлено больше возможностей для общения на свежем воздухе и посещения спортивных сооружений на открытом воздухе. С понедельника открываются парикмахерские.

В Англии также с 29 марта вернутся спортивные события. Финал Кубка Англии на стадионе "Уэмбли" будет использован как своеобразный тест насчет возвращения большей аудитории на спортивные мероприятия, в театры и на концерты.