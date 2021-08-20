Британия ввела санкции против сотрудников ФСБ России, причастных к отравлению Навального

Великобритания ввела санкции против подозреваемых в причастности к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. В частности, в санкционный список попали семь сотрудников ФСБ России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

Правительство Британии отмечает, что доказательства, в том числе телефонные звонки и переписки, позволяют предположить, что они были причастны к отравлению Навального в августе прошлого года.

Напомним, Алексей Навальный впал в кому 20 августа 2020 года. Тогда он потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу в Омске. При этом российские врачи не обнаружили яда в организме политика и отвергли версию отравления.

Спустя два дня Навальный был доставлен в клинику "Шарите" в Берлине, где немецкие врачи установили, что оппозиционер был отравлен веществом типа "Новичок".