Британия введет трехуровневую систему ограничений из-за вспышки коронавируса

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Премьер-министр Британии Борис Джонсон представил новую систему ограничений в связи с увеличением числа новых случаев коронавируса в стране. Такое решение было принято, чтобы не вводить национальный локдаун.

Об этом сообщает Euronews.

Как сообщается, за новую трехуровневую систему ограничений должен голосовать парламент. Она содержит в себе закрытие пабов и баров в районах, помещенных с "очень высоким" уровнем тревоги. Другие уровни в новой системе - "средний" и "высокий".

В районах наивысшей категории риска будут также закрытые спортивные залы, развлекательные центры, букмекерские конторы, игровые центры для взрослых и казино. Однако большинство районов Британии будут переведены на средний уровень тревоги. Это означает, что текущие ограничения сохранятся.

Джонсон также сообщил, что все торговые точки, школы и университеты останутся открытыми.

Отмечается, что в Британии за сутки зафиксировали 13 972 новых случая заболевания COVID-19, из них умерли 50 человек.

Напомним, в больницах Великобритании сейчас больше пациентов с коронавирусом, чем в марте, когда в стране была первая волна пандемии.

Кроме того, в сентябре премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания достигла опасного поворотного момента и объявил о новых ограничениях для предотвращения второй волны коронавируса в Англии.