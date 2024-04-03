Британія викликала посла Ізраїлю через загибель членів гуманітарної місії у Секторі Газа

Загиблими виявилися громадяни Австралії, Канади та Польщі, а також американо-канадський громадянин з подвійним громадянством.

Троє з семи гуманітарних працівників були громадянами Великої Британії. Загиблими стали військовослужбовці Королівської морської піхоти 33-річний Джеймс Хендерсон та 57-річний Джон Чепмен. У вівторок ввечері ВВС назвало ім'я третього загиблого британця - ним став Джеймс Кірбі. Організація попередила ізраїльську армію про маршрут пересування і мала нанесений на дах автомобіля логотип.

В телефонній розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетяньягу у вівторок ввечері, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що шокований інцидентом.

"Ми просимо Ізраїль терміново розслідувати те, що сталося, тому що очевидно, що є питання, на які потрібно відповісти", - сказав очільник британського уряду.

Сунак підкреслив, що в смузі Газа загинуло занадто багато гуманітарних працівників та цивільних осіб, і що ситуація стає дедалі нестерпнішою.

Нетаньягу підтвердив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) причетна до удару по автомобілях працівників World Central Kitchen. Він назвав удар "ненавмисним" й описав його як трагічну подію, що "трапляється" у воєнний час.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав Ізраїль вдатися до "серйозних змін, щоб забезпечити безпеку гуманітарних працівників на місцях".

Також британське МЗС викликало посла Ізраїлю Ципі Хотовелі на 30-хвилинну зустріч з міністром розвитку країни Ендрю Мітчеллом.

Подробиці атаки по конвою World Central Kitchen

За інформацією The Telegraph, удар по конвою працівників місії було вчинив безпілотник, яким керував оператор бригади 933, що базується в південному місті Хан-Юніс. Представники ізраїльської служби безпеки зазначили, що конвой відстежували безпілотники ЦАХАЛу і тричі відкривали по ньому вогонь. Ізраїльський військовий вважав, що до конвою приєднався озброєний бойовик ХАМАС.

Як повідомляє газета Haaretz, ізраїльський безпілотник випустив ракету по одному з автомобілів колони, після чого працівники місії пересіли до іншого транспортного засобу, повідомивши своєму керівництву, що їх атакували.

Друга ракета влучила в машину, до якої вони пересіли. Коли під'їхав третій автомобіль колони і спробував перевезти поранених, у нього влучила третя ракета, внаслідок чого усі вони загинули.

За даними групи розслідувачів Bellingcat, знищені автомобілі були знайдені на відстані близько 1,6 км одне від одного, що підтверджує повідомлення про три окремі удари. Автомобілі були уражені інертними або малопотужними ракетами, подібними до Hellfire R9X.