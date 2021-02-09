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Британия ужесточает правила въезда в страну из-за новых штаммов коронавируса

Новина українською → Лондон, Вторник 09 февраля 2021 15:11
Британия ужесточает правила въезда в страну из-за новых штаммов коронавируса Фото: девушка в аэропорту (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство Великобритании приняло решение ужесточить правила въезда на территорию Соединенного Королевства. Новые меры являются последней попыткой правительства предотвратить попадание мутировавших штаммов коронавируса в страну.

Об этом сообщает The Sun.

Теперь все путешественники, въезжающие в Великобританию, должны будут пройти два теста на коронавирус во время самоизоляции.

Тест на коронавирус необходимо будет сдать на второй и восьмой день 10-дневного обязательного карантина.

Кроме того, не больше чем за 72 часа до въезда на территорию Соединенного Королевства необходимо будет сдать тест на COVID-19, который необходимо будет предъявить по прилету.

Напомним, ранее в Британии создали "черный список" стран жители которых, будут помещены на 10-дневный карантин в специальные гостиницы.

Кроме того, Соединенное Королевство закрывает туристические коридоры со всеми странами. Правительство пошло на такой шаг, чтобы остановить завоз новых штаммов COVID в Британию.

Добавим, что Великобритания стала первой европейской страной, где число жертв пандемии COVID-19 превысило 100 тысяч.

Ранее сообщалось, что Британия запретила въезд из Португалии, Бразилии и еще 14 стран из-за обнаружения нового штамма коронавируса из Бразилии.

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