Британия упрощает правила въезда для вакцинированных: что надо знать

В Великобритании упрощают правила въезда для вакцинированных от коронавируса. Полностью привитые путешественники смогут попасть в страну без прохождения теста на COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"В Великобритании больше не будут требовать проведения тестов на COVID для полностью вакцинированных путешественников", - говорится в сообщении.

Отмечено, что министр транспорта Британии Грант Шеппс заявил об отмене обязательного тестирования для полностью привитых уже в феврале в этом году.

По информации издания, официально об этом изменении объявят 26 января. Однако, что именно стало причиной принятия этого решения пока не известно.