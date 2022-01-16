UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Британия упрощает правила въезда для вакцинированных: что надо знать

Автор: Мария Кучерявец

В Великобритании упрощают правила въезда для вакцинированных от коронавируса. Полностью привитые путешественники смогут попасть в страну без прохождения теста на COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В Великобритании больше не будут требовать проведения тестов на COVID для полностью вакцинированных путешественников", - говорится в сообщении.

Отмечено, что министр транспорта Британии Грант Шеппс заявил об отмене обязательного тестирования для полностью привитых уже в феврале в этом году.

По информации издания, официально об этом изменении объявят 26 января. Однако, что именно стало причиной принятия этого решения пока не известно.

Напомним, недавно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна не будет вводить более жесткие ограничения из-за штамма коронавируса "Омикрон".

Также стало известно, что в Великобритании бустерные дозы вакцины от коронавируса станут доступными для подростков с 16 и 17 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияКарантин