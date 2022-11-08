Британія та Франція на "фінальній стадії" нової угоди щодо боротьби з нелегальною міграцією

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, який провів зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном на полях кліматичного саміту COP27 у Шарм-ель-Шейху (Єгипет), висловив оптимізм із приводу співпраці між країнами у боротьбі з незаконною міграцією.

Крім того, представник глави британського уряду заявив, що Лондон і Париж "на фінальній стадії" укладання нової угоди, покликаної обмежити кількість мігрантів, які перетинають Англійський канал.

Зустріч Сунака із Макроном на саміті COP27 стала їхньою першою особистою зустріччю з того часу, як він очолив британський уряд 25 жовтня. Відбулася вона на тлі рекордної кількості мігрантів, які прибувають до Великої Британії на невеликих човнах через Ла-Манш.

Так, кількість мігрантів, які нелегально потрапляють із Франції до Сполученого Королівства, може досягати кількості близько тисячі людей на день.