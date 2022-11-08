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Британія та Франція на "фінальній стадії" нової угоди щодо боротьби з нелегальною міграцією

Фото: Еммануель Макрон і Ріші Сунак на кліматичному саміті COP27 (news.sky.com/video)
Автор: Володимир Костирін

Велика Британія та Франція близькі до укладання нової угоди щодо обмеження кількості нелегальних мігрантів, які перетинають Ла-Манш, протоку між узбережжям двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, який провів зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном на полях кліматичного саміту COP27 у Шарм-ель-Шейху (Єгипет), висловив оптимізм із приводу співпраці між країнами у боротьбі з незаконною міграцією.

Крім того, представник глави британського уряду заявив, що Лондон і Париж "на фінальній стадії" укладання нової угоди, покликаної обмежити кількість мігрантів, які перетинають Англійський канал.

Зустріч Сунака із Макроном на саміті COP27 стала їхньою першою особистою зустріччю з того часу, як він очолив британський уряд 25 жовтня. Відбулася вона на тлі рекордної кількості мігрантів, які прибувають до Великої Британії на невеликих човнах через Ла-Манш.

Так, кількість мігрантів, які нелегально потрапляють із Франції до Сполученого Королівства, може досягати кількості близько тисячі людей на день.

Раніше повідомлялося, що в британському місті Дувр чоловік підпалив центр мігрантів, після чого вчинив самогубство. Такий напад пов'язують зі зростанням чисельності мігрантів, які поза законом переправляються через Ла-Манш із метою потрапити до Британії.

Додамо, що ситуація із нелегальною міграцією продовжує залишатися серйозною. Так, нещодавно поліція Греції врятувала групу з 92 нелегальних мігрантів, які були виявлені оголеними, а деякі ще й із травмами неподалік кордону з Туреччиною.

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ФранціяЕммануель Макрон