Британия стала лидером в Европе по числу смертей от COVID-19

Министр жилищного строительства Великобритании Роберт Дженрик

По его словам, за минувшие сутки зафиксировали 649 летальных случаев.

в Британии разработали трехэтапный план выхода из карантина. На втором этапе откроются большие торговые центры. На третьем - начнут возобновлять свою деятельность пабы, рестораны, отели и развлекательные центры. При этом отмечается, что ослабление карантинных мер может начаться уже 11 мая.

Кроме того, в Европейском союзе утверждают, что пять европейских стран еще не прошли пик коронавируса. Среди этих стран - Болгария, Великобритания, Польша, Румыния и Швеция.