Британия получит 10 млн доз вакцины AstraZeneca из Индии. Ее уже используют в Украине
Великобритания получит часть доз вакцины AstraZeneca из Индии. Оттуда в страну доставят 10 миллионов доз препарата Covishield.
Об этом сообщает Reuters.
Соглашение британского правительства и AstraZeneca на поставку 100 миллионов доз предусматривает поставку 10 миллионов доз из Индии, где вакцину производит Serum Institute. Там происходит производство вакцины AstraZeneca для бедных стран и государств среднего достатка.
Как скоро Британия получит дозы из Индии не уточняется, но в правительстве Соединенного королевства заверили, что поставка вакцины не повлияет на выполнение индийским заводом обязательств по контрактам с бедными странами.
По итогу 2 марта, в Британии первую дозу вакцины получили 20,7 миллиона человек и это самый большой показатель в Европе. 895 тысяч человек получили уже и вторую дозу.
Напомним, Украина имеет контракт на поставку вакцины AstraZeneca из Индии. В конце февраля в страну доставили первую партию из 500 тысяч доз, после чего началась вакцинация врачей и военных на Донбассе.