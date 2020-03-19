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Британия пока не планирует закрывать границы из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 16:05
Британия пока не планирует закрывать границы из-за коронавируса
Иллюстративное фото (independent.co.ru)

Британия еще не следует введенным в ЕС ограничением

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что Великобритания пока не планирует закрывать границы из-за коронавируса, но ситуация находится в стадии "постоянного пересмотра". Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, Британия еще не следует введенным в ЕС ограничением, но Рааб сказал, что Министерство внутренних дел будет держать ситуацию "под постоянным контролем".

"Когда мы ставим вопрос, научные советы сводятся к тому, что на данном этапе этого не следует делать. На это время мы очень четко понимаем, что принятие этих мер не в интересах Великобритании. Это не повлияет на распространение болезни",- заявил министр.

Правительство Британии также не будет ставить никаких ограничений по въезду и выезду из Лондона и не планирует использовать военных для обеспечения общественного порядка во время пандемии коронавируса.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готовится закрыть школы по всей стране из-за пандемии коронавируса. Сообщается, что школы, вероятно, будут закрыты уже в эту пятницу, 20 марта, поскольку ситуация с коронавирусом в стране ухудшается.

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