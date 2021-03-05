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Британия поддержит кампанию СOVID-вакцинации в Украине

Автор: Андрей Козловский

Великобритания объявила о поддержке кампании вакцинации в Украине. В частности, Соединенное Королевство предоставит финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВООЗ) для подготовки членов мобильных бригад, которые будут прививать украинцев.

Об этом говорится в сообщении посольства Великобритании в Украине.

Как сообщается, этот проект позволит защитить более 58 тысяч медицинских работников, которые продолжают ежедневно подвергаться риску заражения коронавирусом.

"Начало кампании вакцинации знаменует собой переломный момент в борьбе с пандемией. Мы гордимся тем, что можем поддержать Украину в проведении вакцинации и будем продолжать поддерживать ее усилия по доступу к вакцинам и их распространение", - сказала посол Великобритании Мелинда Симмонс.

В свою очередь представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт сказал, что вакцинация дает возможность взять ситуацию с пандемией под контроль.

"Мы благодарны Великобритании за поддержку в начале кампании по вакцинации", - сказал он.

Напомним, на вакцинацию от COVID записались уже более 127 тысяч украинцев. Запись можно осуществить онлайн.

Кроме того, главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, в каких случаях нельзя делать прививку от коронавируса. Он заявил, что инструкция к препаратам имеет ряд противопоказаний.

Виктор Ляшко также заявил, что в Украине разрешено прививать людей от коронавируса не из приоритетного списка. Такое решение принято с целью рационального использования остатков доз вакцин.

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