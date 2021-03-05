Британия поддержит кампанию СOVID-вакцинации в Украине

Великобритания объявила о поддержке кампании вакцинации в Украине. В частности, Соединенное Королевство предоставит финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВООЗ) для подготовки членов мобильных бригад, которые будут прививать украинцев.
Как сообщается, этот проект позволит защитить более 58 тысяч медицинских работников, которые продолжают ежедневно подвергаться риску заражения коронавирусом.
"Начало кампании вакцинации знаменует собой переломный момент в борьбе с пандемией. Мы гордимся тем, что можем поддержать Украину в проведении вакцинации и будем продолжать поддерживать ее усилия по доступу к вакцинам и их распространение", - сказала посол Великобритании Мелинда Симмонс.
В свою очередь представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт сказал, что вакцинация дает возможность взять ситуацию с пандемией под контроль.
"Мы благодарны Великобритании за поддержку в начале кампании по вакцинации", - сказал он.
Напомним, на вакцинацию от COVID записались уже более 127 тысяч украинцев. Запись можно осуществить онлайн.
Кроме того, главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, в каких случаях нельзя делать прививку от коронавируса. Он заявил, что инструкция к препаратам имеет ряд противопоказаний.
Виктор Ляшко также заявил, что в Украине разрешено прививать людей от коронавируса не из приоритетного списка. Такое решение принято с целью рационального использования остатков доз вакцин.