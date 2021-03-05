Британия поддержит кампанию СOVID-вакцинации в Украине

Великобритания объявила о поддержке кампании вакцинации в Украине. В частности, Соединенное Королевство предоставит финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВООЗ) для подготовки членов мобильных бригад, которые будут прививать украинцев.

Об этом говорится в сообщении посольства Великобритании в Украине.

Как сообщается, этот проект позволит защитить более 58 тысяч медицинских работников, которые продолжают ежедневно подвергаться риску заражения коронавирусом.

"Начало кампании вакцинации знаменует собой переломный момент в борьбе с пандемией. Мы гордимся тем, что можем поддержать Украину в проведении вакцинации и будем продолжать поддерживать ее усилия по доступу к вакцинам и их распространение", - сказала посол Великобритании Мелинда Симмонс.

В свою очередь представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт сказал, что вакцинация дает возможность взять ситуацию с пандемией под контроль.

"Мы благодарны Великобритании за поддержку в начале кампании по вакцинации", - сказал он.