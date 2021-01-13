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Британия не планирует вводить COVID-паспорт, заменят мобильным приложением

Автор: Дмитрий Левицкий

Британский министр по вопросам бизнеса и распространение вакцин от COVID-19 Надхим Захави заявил, что Британия не планирует вводить COVID-паспорт для вакцинированных. Однако в Соединенном Королевстве создадут мобильное приложение для подтверждения вакцинации.

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Об этом сообщила газета The Independent.

В ближайшее время в двух регионах Британии начнется тестирование бесплатного приложения, которое позволит британцам легко доказать, что они уже получили прививку от коронавируса. Тестирование, в котором примут участие несколько тысяч граждан, планируют начать уже в январе.

Приложение разрабатывает фирма по биометрии лица и компания по кибербезопасности

Напомним, в прошлом году Венгрия заявила о создании COVID-паспорта. Он будет в виде двух мобильных приложений, с помощью которых венгры смогут подтвердить вакцинацию.

Как писало РБК-Украина, в украинском Минздраве рассказали, планируют ли внедрять COVID-паспорт в Украине.

Кроме того, эксперты рассказали, какие проблемы могут возникнуть с внедрением COVID-паспортов.

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