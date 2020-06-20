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Британия планирует ввести обязательную проверку на COVID-19 в аэропортах

Новости » Коронавирус     20.06.2020 - 20:09
Британия планирует ввести обязательную проверку на COVID-19 в аэропортах
Фото: британский аэропорт (flickr.com/andrewmilligansumo)

Таким образом правительство хочет заменить двухнедельную изоляцию

Британское правительство хочет отказаться от обязательной двухнедельной обсервации после прилета иностранцев в страну. Для этого власти Британии могут ввести обязательную проверку на коронавирус сразу в аэропортах.

Об этом сообщает британское издание The Times.

По данным газеты, уже в июле в одном из крупнейших аэропортов страны начнутся испытания новой системы контроля. У всех прибывающих пассажиров при прохождении пограничного контроля будут брать образец для исследования на коронавирус.

Тесты на коронавирус будет делать частная компания. Результаты исследования будут известны в течение 7-24 часов, а узнать о них можно будет онлайн. Лица, у которых не обнаружат коронавирус, будут освобождены от прохождения обсервации.

Напомним, против введения обязательного карантина для туристов выступали крупные авиаперевозчики. Компании подчеркивали, что такие правила повлияют на восстановление объемов пассажирских перевозок.

Обязательная обсервация для туристов была введена правительством Великобритании в мае этого года.

Добавим, в Украине для определения необходимости обсервации была разработана специальная методика с разделением стран на "красную" и "зеленую" зону.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ВеликобританияаэропорткарантинКоронавирус
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