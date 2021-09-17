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Британия официально упростила правила въезда для вакцинированных иностранцев

Автор: Сергей Пышкин

Власти Британии приняли решение упростить въезд вакцинированным от COVID-19 гражданам. Это касается туристов, прибывающих из стран, которые не находятся в "красном списке".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам министра транспорта Гранта Шеппса, Британия приняла решение упростить новую систему, чтобы поездки в страны стали более понятными для туристов. Отныне, вакцинированным туристам достаточно сдать недорогой ПЦР-тест.

Добавим, что с 15 февраля, всем иностранцам, которые прибывали в Британию, необходимо было дважды сдавать тест на выявление коронавируса - на второй и восьмой день.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что Британия планирует смягчить правила въезда для туристов.

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