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Британия одобрила использование тестов для самодиагностики COVID-19

Лондон, Среда 23 декабря 2020 16:59
Британия одобрила использование тестов для самодиагностики COVID-19
Фото: маска с флагом Британии (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

В среду, 23 декабря, Великобритания одобрила использование набора для самопроверки COVID-19, одобренного государственной службой здравоохранения, для выявления бессимптомных случаев. Такое решение было принято поскольку правительство рассматривает дальнейшие ограничения, чтобы остановить распространение нового штамма коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

В правительстве заявили, что намерены начать массовое тестирование людей в рамках своей стратегии отслеживания вируса с резким всплеском случаев заболевания и борьбы с новым штаммом.

Агентство по регулированию лекарственных средств и продуктов здравоохранения (MHRA) сообщило, что в наборе используется тест бокового потока антигена (антиген LFT), который предоставит результаты тестирования за 30 минут.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране подтвержден новый генетически мутировавший вариант коронавируса, который может быть на 70% заразнее. Учитывая это, британское правительство ужесточило карантинные ограничения.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созовет собрание членов для обсуждения стратегии противодействия новому штамму коронавируса.

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