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Британия обвинила РФ и КНР в массовых кибератаках из-за исследования COVID-вакцины

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Великобритания, Среда 17 ноября 2021 04:50
Британия обвинила РФ и КНР в массовых кибератаках из-за исследования COVID-вакцины Фото: исследования COVID-вакцины в Великобритании привели к массовым кибератакам (pixabay.com)
Автор: Наталья Скороход

Великобритания столкнулась с рекордными 777 случаями кибератак за последний год, которые связаны с исследованиями COVID-вакцины. При этом отмечается, что ряд инцидентов был связан с Россией и Китаем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) столкнулся с 777 кибератаками в этом году. При этом ряд инцидентов был связан с Россией и Китаем.

Агенство кибербезопасности отмечает глобальную хакерскую кампанию, возложенную на Службу внешней разведки России. Так называемая атака SolarWinds рассматривается как "одно из самых серьезных кибер-вторжений за последнее время". Другой крупный инцидент, связанный с актом, поддерживаемым государством, был связан с атакой на Microsoft.

Директор Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг охарактеризовал оба случая, как "два из самых серьезных глобальных киберинцидентов, которые мы видели за последние годы".

В центре кибербезопасности заявили, что Китай является "высокоразвитым" оператором в киберпространстве с "растущими амбициями по распространению своего влияния за пределы своих границ" и доказанным интересом к коммерческим секретам Великобритании.

"Одной из тенденций, наблюдаемых NCSC за последний год, стал тревожный рост преступных групп, использующих программы-вымогатели для вымогательства у организаций. На мой взгляд, это самая непосредственная угроза кибербезопасности для британского бизнеса, и я думаю, что она должна быть выше в повестке дня совета директоров", - сказала исполнительный директор NCSC Линди Кэмерон.

По данным NCSC, кибератаки в этом году, коснулись около 20 процентов организаций в секторе здравоохранения и вакцин, включая больницы и исследовательские центры.

Также NCSC заявил, что расширил поддержку для 3 миллионов сотрудников, работающих в этом секторе, от медперсонала до исследователей вакцин.

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