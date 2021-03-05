Британия обратилась к ЕС: ограничение на экспорт вакцин угрожает борьбе с COVID-19

Великобритания заявила, что ограничения на экспорт вакцин против COVID-19 может поставить под угрозу глобальную борьбу с вирусом. Лондон ожидает от Европейского Союза "исполнение обязательств, взятых на себя в рамках своей программы вакцин".
Об этом сообщает Reuters.
"Глобальное освобождение от COVID опирается на международное сотрудничество. Мы все зависим от глобальных цепей поставок - введение ограничений ставит под угрозу усилия всего мира в борьбе с вирусом", - заявил 5 марта представитель премьер-министра Бориса Джонсона.
"Премьер-министр общался с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен в начале этого года, и она подтвердила, что фокус их механизма был на прозрачности и не нацелен ограничивать экспорт компаниями. Мы хотели бы, чтобы ЕС и дальше будет придерживаться своих обязательств", - сказал представитель Джонсона.
Напомним, Евросоюз готовился отправить в Австралию 250 тысяч доз вакцины, но Италия заблокировала такую поставку и это первый подобный случай с момента утверждения механизма. Еврокомиссия не стала обжаловать такое решение одной из стран-членов ЕС.
Австралия обратилась к Европейской комиссии с просьбой пересмотреть решение о блокировании поставок COVID-вакцины от AstraZeneca.
Стремясь вмешательства Европейской комиссии, австралийский премьер-министр Скотт Моррисон при этом отметил, что он может понять причины возражения Италии.
"В Италии люди умирают со скоростью 300 в день. И поэтому я, безусловно, могу понять высокий уровень тревоги, который существует в Италии и многих странах Европы", - сказал Моррисон журналистам в Сиднее.