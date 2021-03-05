UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Британия обратилась к ЕС: ограничение на экспорт вакцин угрожает борьбе с COVID-19

Автор: Андрей Василюк

Великобритания заявила, что ограничения на экспорт вакцин против COVID-19 может поставить под угрозу глобальную борьбу с вирусом. Лондон ожидает от Европейского Союза "исполнение обязательств, взятых на себя в рамках своей программы вакцин".

Об этом сообщает Reuters.

"Глобальное освобождение от COVID опирается на международное сотрудничество. Мы все зависим от глобальных цепей поставок - введение ограничений ставит под угрозу усилия всего мира в борьбе с вирусом", - заявил 5 марта представитель премьер-министра Бориса Джонсона.

"Премьер-министр общался с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен в начале этого года, и она подтвердила, что фокус их механизма был на прозрачности и не нацелен ограничивать экспорт компаниями. Мы хотели бы, чтобы ЕС и дальше будет придерживаться своих обязательств", - сказал представитель Джонсона.

Напомним, Евросоюз готовился отправить в Австралию 250 тысяч доз вакцины, но Италия заблокировала такую поставку и это первый подобный случай с момента утверждения механизма. Еврокомиссия не стала обжаловать такое решение одной из стран-членов ЕС.

Австралия обратилась к Европейской комиссии с просьбой пересмотреть решение о блокировании поставок COVID-вакцины от AstraZeneca.

Стремясь вмешательства Европейской комиссии, австралийский премьер-министр Скотт Моррисон при этом отметил, что он может понять причины возражения Италии.

"В Италии люди умирают со скоростью 300 в день. И поэтому я, безусловно, могу понять высокий уровень тревоги, который существует в Италии и многих странах Европы", - сказал Моррисон журналистам в Сиднее.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус
Читайте также
Тест, справка или карантин: Молдова ужесточила правила въезда
Степанов: ни одним аргументом вы меня не убедите зарегистрировать "Спутник V"
Израиль вводит экспресс-тесты на COVID на входах в "зеленые зоны"
Прогноз погоды