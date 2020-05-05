Британия обогнала Италию по числу жертв COVID-19

Согласно данным Британского Управления Национальной Статистики (ONS), подтверждено еще более 7000 смертей в Англии и Уэльсе от коронавируса. Таким образом число умерших от недуга по Соединенному Королевству составляет 32 313 человек.

В Италии, cогласно последним данным Worldometers, зафиксировано 29079 смертей от коронавируса. До этого страна занимала первое место в Европе по числу жертв COVID-19.

Как писало РБК-Украина ранее, в ЕС утверждают, что пять европейских стран еще не прошли пик коронавируса. Среди этих стран - Болгария, Великобритания, Польша, Румыния и Швеция.

При этом несколько дней назад премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна прошла пик заболеваемости коронавирусом. Он также анонсировал план по ослаблению карантина, введенного в стране из-за пандемии.

Отметим, первый случай COVID-19 во Франции, которая граничит с Британией, был зарегистрирован еще в конце декабря. Этот пациент вылечился и мог даже не подозревать, что у него коронавирус.