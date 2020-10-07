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Британия обеспечит ВМС Украины новейшим вооружением, - Таран

Киев, Среда 07 октября 2020 23:59
Британия обеспечит ВМС Украины новейшим вооружением, - Таран
Фото: Андрей Таран (УНИАН)
Автор: Надежда Собенко

Подписанный Украиной и Великобританией меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах предусматривает повышение возможностей украинских Военно-морских сил. Речь идет о поставках современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Также, по словам министра обороны Андрея Тарана, речь идет о налаживании производства отдельных видов военной продукции в Украине, а также строительстве объектов базирования ВМС Украины.

"Реализация этих проектов позволит значительно усилить способности и боевой потенциал украинского флота, совместимость отечественных ВМС с военно-морским компонентом государств-членов НАТО. Кроме того, рассчитываем, что это станет драйвером восстановления судостроительной отрасли Украины и позволит привлечь в нашу экономику современные технологии", - отметил он.

Напомним, в рамках рабочего визита в Лондон министр обороны Украины Андрей Таран и госсекретарь по вопросам обороны Британии Бен Уоллес подписали меморандум о сотрудничестве в оборонной отрасли.

Как писало РБК-Украина, Британия выделит почти 1,4 млрд евро на военно-морской флот Украины.

Кроме того, Украина и Великобритания договорились о разработке плана противодействия гибридной войне, которую ведет Российская Федерация. Договоренностей достигли во время встречи главы МВД Украины и советника премьера Британии.

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