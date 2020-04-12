Британия обещает 200 миллионов фунтов на борьбу со второй волной коронавируса

В воскресенье, 12 апреля, правительство Великобритании заявило, выделит 200 миллионов фунтов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и благотворительным организациям для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Отмечается, что помощь будет выделена, чтобы помочь замедлить распространение коронавируса в уязвимых странах и тем самым помочь предотвратить вторую волну инфекций.

Британское правительство заявило, что 130 миллионов фунтов стерлингов пойдут в учреждения ООН, а 65 миллионов - на ВОЗ. Еще 50 миллионов фунтов пойдут в Красный Крест, чтобы помочь пострадавшим от войны и труднодоступным районам, а 20 миллионов фунтов - в другие организации и благотворительные организации.

"Коронавирус не уважает границы страны, поэтому наша способность защищать британскую общественность будет эффективной только в том случае, если мы укрепим системы здравоохранения уязвимых развивающихся стран", - сказала министр международного развития Великобритании Белинда Тревельян.

Денежные средства помогут районам со слабыми системами здравоохранения, таким как разрушенный войной Йемен, который сообщил о своем первом случае в пятницу, и Бангладеш, который имеет 850 000 беженцев в многолюдных лагерях.

"Щедрый вклад Соединенного Королевства является убедительным заявлением о том, что это глобальная угроза, требующая глобальных ответных мер", - сказал Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили о замедлении пандемии коронавируса в Испании, Италии, Германии и Франции. Глава ВОЗ отметил, что распространение коронавируса в этих странах замедляется, однако быстрое снятие ограничений может привести к "смертельной второй волне".

Отметим, количество заболевших коронавирусом в мире по состоянию на утро 12 апреля составляет 1 777 517 человек.