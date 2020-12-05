Британия начнет вакцинацию от коронавируса на следующей неделе

Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)

Британия начнет вакцинацию населения от коронавируса уже на следующей неделе. Национальная служба здравоохранения (NHS) планирует начать вакцинацию 8 декабря.

Об этом сообщает BBC News.

Как рассказал агентству исполнительный директор NHS Крис Хопсон, вакцину от коронавируса доставят в 50 больниц, чтобы начать вакцинацию уже во вторник.

Сейчас эти британские больницы выясняют, сколько в их районе жителей домов для престарелых, сотрудников этих учреждений и людей старше 80 лет, которые входят в группу риска и будут вакцинированы в первую очередь.

Напомним, в среду Британия одобрила использование вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech. Британия стала первой страной мира, зарегистрировавшей вакцину Pfizer и BioNTech, которая показала эффективность в 95% случаев.

Как писало РБК-Украина, уже на следующий день Британия получила первые дозы вакцины Pfizer и BioNTech. Ожидается, что основная часть вакцинации британцев начнется в период с января до апреля 2021 года.

Кроме того, ВОЗ попросила Великобританию предоставить информацию о вакцине Pfizer и BioNTech, которая бы позволила внести препарат в экстренный перечень.