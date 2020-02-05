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Британия начнет испытания вакцины против коронавируса на животных

Новости » В мире     05.02.2020 - 17:41
Британия начнет испытания вакцины против коронавируса на животных
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В случае успеха будет подготовка к тестированию вакцины на людях

Ученые Великобритании на следующей неделе приступят к испытаниям вакцины против нового коронавируса на животных. Об этом заявил профессор Имперского колледжа Лондона Робин Шэтток, передает Sky news.

По его словам, в начале следующей неделе начнутся испытания вакцины на животных. Вакцину для людей возможно будет протестировать уже через несколько месяцев.

"Обычные подходы занимают обычно не менее двух-трех лет прежде, чем дойдем до клинических (испытаний - ред.). Мы преодолели эту стадию в лаборатории за 14 дней. И мы планируем провести испытания образца в варианте для животных к началу следующей недели. Следующим этапом будет переход к испытаниям на людях", - продолжил он.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Великобритания достигла прорыва в поиске вакцины от коронавируса.

Также сообщалось, что группа исследователей в Гонконге уже разработала вакцину против китайского коронавируса. Начать использование вакцины можно будет только после клинических испытаний.

Отметим, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в Китае в середине декабря 2019 года. По состоянию на 5 февраля в Китае количество заразившихся коронавирусом 2019-nCov, составляет 24 324 человека. Общее количество погибших - 490 человек.

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