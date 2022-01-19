Британия начинает считать COVID простудой. В стране отменяют большинство ограничений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что коронавирус в стране скоро начнут считать обычной простудой. Глава британского правительства объявил об отмене большинства ограничений, введенных из-за штамма "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegrahp .

"Наши ученые считают, что волна штамма "Омикрон", вероятно, уже достигла пика на национальном уровне", - сказал Джонсон, выступая в Палате общин британского парламента.

Премьер добавил, что последние данные указывают на снижение числа случаев заражения коронавирусом. Также снизилось количество пациентов в реанимации. По его словам, скоро в Великобритании коронавирус начнут считать обычной простудой.

На этом фоне Джонсон объявил об отмене введенных ранее ограничениях. В частности, предъявление вакцинных паспортов станет необязательным при посещении некоторых массовых мероприятий и ночных клубов. Кроме того, отменяется ношение масок в общественном транспорте и закрытых помещениях.

Также отменяется рекомендация работодателям об удаленной работе. По поводу возвращения в офис сотрудникам необходимо договариваться со своим нанимателем.

"Со следующей недели ранее введенные меры перестанут действовать", - сказал премьер.