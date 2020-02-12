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Британия начала испытывать на животных вакцину против коронавируса

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Их конечной целью было найти эффективный и безопасный способ остановить распространение вируса до конца года

Ученые Имперского колледжа в Лондоне начали испытывать на животных вакцину против нового коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Science Alert.

По словам исследователей, их конечной целью было найти эффективный и безопасный способ остановить распространение вируса до конца года.

"Мы только что ввели полученную из этих бактерий вакцину в организмы мышей. Надеемся, что в течение следующих нескольких недель сможем определить реакцию, которую мы можем увидеть в этих мышах, в их крови, их реакцию антител на коронавирус",- заявил исследователь Лондонского имперского колледжа Пол Мак-Кей.

Кроме того, В Китае также начали тестирование на животных экспериментальной вакцины против коронавируса нового типа.

Ранее сообщалось, что китайский коронавирус может заразить до 60% населения Земли, если не остановить его распространение. Эксперты считают, что каждый инфицированный в среднем будет передавать коронавирус примерно 2,5 людям.

Напомним, Украина объявила эвакуацию своих граждан из китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения коронавирус. Специальный чартерный рейс отправится за украинцами 11 февраля.

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