Британия и ЕС отменили торговые переговоры из-за коронавируса

Торговые переговоры между Великобританией и Европейским союзом были отменены из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает DailyMail.

Сообщается, что переговоры должны были состояться с 18 по 20 марта в Лондоне. На данный момент стороны изучают альтернативные способы проведения переговоров, среди которых, в частности, использование видеоконференции.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что между ЕС и Великобританией завершилась первая фаза переговоров. При этом стороны имеют серьезные разногласия относительно торгового соглашения после выхода Британии из состава ЕС (Brexit).

Отметим, в конце февраля правительство Великобритании обнародовало мандат на переговоры с Европейским союзом о дальнейших отношениях после Brexit. В нем отмечается, что в случае отсутствия "заметного прогресса" в переговорах по соглашению о свободной торговле с ЕС, Британия может прекратить дальнейшие переговоры.

При этом в Евросоюзе отмечают, что стандарты ЕС должны служить ориентиром в любой будущей торговой сделке с Великобританией.