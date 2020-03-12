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Британия и ЕС отменили торговые переговоры из-за коронавируса

Новости » В мире     12.03.2020 - 20:11
Британия и ЕС отменили торговые переговоры из-за коронавируса
Фото: парламент Британии (UK Parliament Jessica Taylor)

Стороны обсуждают возможность проведения переговоров по видеоконференции

Торговые переговоры между Великобританией и Европейским союзом были отменены из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает DailyMail.

Сообщается, что переговоры должны были состояться с 18 по 20 марта в Лондоне. На данный момент стороны изучают альтернативные способы проведения переговоров, среди которых, в частности, использование видеоконференции.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что между ЕС и Великобританией завершилась первая фаза переговоров. При этом стороны имеют серьезные разногласия относительно торгового соглашения после выхода Британии из состава ЕС (Brexit).

Отметим, в конце февраля правительство Великобритании обнародовало мандат на переговоры с Европейским союзом о дальнейших отношениях после Brexit. В нем отмечается, что в случае отсутствия "заметного прогресса" в переговорах по соглашению о свободной торговле с ЕС, Британия может прекратить дальнейшие переговоры.

При этом в Евросоюзе отмечают, что стандарты ЕС должны служить ориентиром в любой будущей торговой сделке с Великобританией.

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