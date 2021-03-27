Британия и ЕС готовы заключить сделку по вакцинам от COVID

Великобритания и Европейский союз близки к тому, чтобы заключить сделку о вакцинах . Соглашение может быть подписано уже в эти выходные.

Согласно сделке, Евросоюз снимет запрет на экспорт вакцин Pfizer-BioNTech в Великобританию. В обмен на это британское правительство согласится отказаться от некоторых долгосрочных поставок вакцины Oxford-AstraZeneca, которые должны были экспортироваться из Голландии.

Отмечается, что ранее Нидерланды, где находятся производственные мощности англо-шведского производителя вакцины от коронавируса AstraZeneca, пригрозили заблокировать поставки препарата в Британию. От британского правительства требовали согласия на более справедливый обмен вакцинами с ЕС.