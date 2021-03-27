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Британия и ЕС готовы заключить сделку по вакцинам от COVID

Автор: Игорь Литвиненко

Великобритания и Европейский союз близки к тому, чтобы заключить сделку о вакцинах. Соглашение может быть подписано уже в эти выходные.

Об этом сообщает The Times.

Согласно сделке, Евросоюз снимет запрет на экспорт вакцин Pfizer-BioNTech в Великобританию. В обмен на это британское правительство согласится отказаться от некоторых долгосрочных поставок вакцины Oxford-AstraZeneca, которые должны были экспортироваться из Голландии.

Отмечается, что ранее Нидерланды, где находятся производственные мощности англо-шведского производителя вакцины от коронавируса AstraZeneca, пригрозили заблокировать поставки препарата в Британию. От британского правительства требовали согласия на более справедливый обмен вакцинами с ЕС.

Напомним, вчера лидеры стран-участниц ЕС отказались от запрета на экспорт вакцин. О таком запрете ходили разговоры после конфликта с англо-шведским производителем вакцины против коронавируса компанией AstraZeneca.

Недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не планирует делиться вакцинами от коронавируса с бедными странами, пока не улучшится ситуация с поставками в страны Евросоюза.

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Новости Украины ЕвросоюзВеликобританияВакцина от коронавируса
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