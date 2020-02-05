Британия достигла прорыва в поиске вакцины от коронавируса

Британский ученый Робин Шэтток заявил, что его команде удалось достигнуть значительного прорыва в поиске вакцины от коронавируса, сократив часть требуемого на это времени с двух-трех лет до 14 дней. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Всемирная организация здравоохранения призвала все страны готовиться противодействия новому виду коронавирус, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань.

Также в организации призывают поддерживать ВОЗ и позволить ей взять на себя главную роль в реагировании на коронавирус, в частности, путем полного и устойчивого финансирования мероприятий по подготовке к реагированию с помощью добровольных взносов и пополнения Фонда действий в чрезвычайных ситуациях.

Отметим, по состоянию на 5 февраля в Китае количество заразившихся коронавирусом 2019-nCov, составляет 24 324 человека.

По заявлению Всемирной организации здравоохранения, медицинские маски не защищают от коронавируса, однако они способны снизить риск заражения. Одевать его рекомендуется только в тех случаях, когда в наличии респираторные симптомы (кашель или чихание), позволяющие подозревать наличие 2019-nCoV, или же когда необходимо ухаживать за больным, который может быть инфицирован этим коронавирусом.