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Британия договорилась о пяти миллионах доз вакцины Moderna от COVID

Великобритания, Понедельник 16 ноября 2020 20:44
Британия договорилась о пяти миллионах доз вакцины Moderna от COVID
Фото: набор лекарства в шприц (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Великобритания договорилась с Moderna о поставках пяти миллионов доз вакцины от коронавируса. Теперь правительство зарезервировало всего 355 миллионов доз различных разрабатываемых препаратов.

Об этом сообщает Reuters.

Сегодня в правительстве Британии также заявляли, что получить первую партию этой вакцины удастся не ранее весны 2021 года из-за логистических трудностей.

Без учета вакцины Moderna, Британия зарезервировала себе 350 миллионов доз лекарств различных разработчиков. Среди них 40 миллионов доз вакцины разработки BioNTech/Pfizer, которые заявили об успешном завершении третьей фазы испытаний на добровольцах, а также 100 миллионов доз вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета. Этот препарат еще проходит третью стадию испытаний.

Напомним, что Евросоюз хочет договориться по вакцине от коронавируса разработки Moderna по цене менее 25 долларов за дозу. Переговоры сторон идут с июля.

Также договор о поставках этой вакцины есть у США. Штаты заплатили за партию в 100 миллионов доз 1,5 миллиарда долларов, а также изначально профинансировали разработку вакцины на еще миллиард.

Напомним, потенциальная вакцина от COVID-19 американской фармацевтической компании Moderna показала высокую эффективность на уровне 94,5%. Данный показатель достигнут в ходе третьей фазы испытаний.

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