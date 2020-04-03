В Британии значительно возросло число смертей от коронавируса

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За день смертность в стране увеличилась больше чем на 20%

За сутки от коронавируса в Британии скончались 684 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DailyMail.

За 24 часа смертность в стране увеличилась больше чем на 20%. Сейчас в Британии насчитывается 3605 погибших от COVID-19.

На протяжение всей недели власти страны отчитывались о ежедневном росте смертей. Для примера, вчера было зарегистрировано 569 новых смертельных случаев. А неделю назад в Британии насчитывалось всего 759 смертей.

Таким образом, сегодняшний показатель является самым большим за все время пандемии коронавируса. Общее количество зараженных в стране достигло более 38 тыс. человек. За сутки инфицировались еще 4450 британцев.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон продолжил самоизоляцию из-за наличия симптомов коронавируса. В то же время принц Чарльз, который заразился раньше Джонсона, полностью выздоровел и завершил карантин, приступив к работе.

Детальнее о пандемии коронавируса в мире и Украине - в материале РБК-Украина.