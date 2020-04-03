ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Британии значительно возросло число смертей от коронавируса

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 16:44
В Британии значительно возросло число смертей от коронавируса
Иллюстративное фото (flickr)

За день смертность в стране увеличилась больше чем на 20%

За сутки от коронавируса в Британии скончались 684 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DailyMail.

За 24 часа смертность в стране увеличилась больше чем на 20%. Сейчас в Британии насчитывается 3605 погибших от COVID-19.

На протяжение всей недели власти страны отчитывались о ежедневном росте смертей. Для примера, вчера было зарегистрировано 569 новых смертельных случаев. А неделю назад в Британии насчитывалось всего 759 смертей.

Таким образом, сегодняшний показатель является самым большим за все время пандемии коронавируса. Общее количество зараженных в стране достигло более 38 тыс. человек. За сутки инфицировались еще 4450 британцев.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон продолжил самоизоляцию из-за наличия симптомов коронавируса. В то же время принц Чарльз, который заразился раньше Джонсона, полностью выздоровел и завершил карантин, приступив к работе.

Детальнее о пандемии коронавируса в мире и Украине - в материале РБК-Украина.

Кабмин запретил отключать электроснабжение водоканалам и шахтам на время карантина Коронавирус в Украине и мире: что известно на 3 апреля
Новости Украины ВеликобританияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь