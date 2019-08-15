В Британии заявили о еще одной жертве отравления в Солсбери 

От нервно-паралитического вещества "Новичок", которое российские сотрудники ГРУ применили для отравления Сергея Скрипаля в Солсбери, пострадал еще один британский полицейский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента LBC Рейчел Венабелс.

В частности, она опубликовала заявление детективов Контртеррористического подразделения британской полиции, в котором говорится о еще одном пострадавшем от химической атаки в Солсбери.

"Детективы Контртеррористического подразделения, которые расследовали атаку с "Новичком" в Солсбери, подтвердили наличие следов нервно-паралитического вещества в образцах крови полицейского", - отмечается в опубликованном отчете.

Сообщается, что офицер полиции, который приехал на вызов об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в прошлом году, получил незначительную дозу отравления "Новичком". После получения необходимой медицинской помощи он вернулся к исполнению своих обязанностей.

Отметим, ранее было известно только об одном местном полицейском Нике Бейли, который контактировал с "Новичком" и попал в больницу.

Напомним, бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в начале марта 2018 года в Солсбери. По версии британской стороны, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Оба пострадавших выжили, а сам инцидент стал громким политическим скандалом. Также сообщалось о причастности к инциденту агентов российского ГРУ Александра Петрова, Руслана Боширова и Сергея Федотова.



Позже президент России Владимир Путин Путин в интервью британскому изданию Financial Times на вопрос о деле Скрипалей ответил, что предателей российского государства необходимо наказывать.