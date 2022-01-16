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В Британии зафиксировали снижение заболеваемости COVID-19

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Великобритания, Воскресенье 16 января 2022 18:14
В Британии зафиксировали снижение заболеваемости COVID-19 Фото: в Британии зафиксировали снижение заболеваемости COVID-19 (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В Британии количество заражений COVID-19 за последние сутки стало наименьшим с 15 декабря. За сутки зарегистрировали около 82 тысяч больных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Великобритания сообщила о еще 81 713 случаях заболевания коронавирусом, что является самым низким ежедневным показателем с 15 декабря", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что перед этим с 22 декабря суточные показатели всегда были больше 100 тысяч, а максимумы составляли около 200 и более 200 тысяч новых больных в сутки (население страны – около 67 млн).

Значительного роста смертей при этом не произошло, только в отдельные дни регистрировали почти 400 смертей в сутки.

По данным Офиса национальной статистики, в первую неделю 2022 года в Британии одновременно болели коронавирусом каждый 20-й житель страны, а в более густозаселенной Англии - каждый 15-й.

С начала года ежедневное количество заражений постепенно снижается.

Также наблюдается незначительное снижение количества госпитализированных с коронавирусом.

Напомним, 16 января в Германии показатель заболеваемости коронавирусом, так называемая инцидентность, впервые превысил 500 на 100 000 населения за семь дней. В течение истекших суток было зафиксировано 52 504 новых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2.

Отметим, в Индии за день зафиксировали 271 202 новых случая COVID-19. Это самый высокий показатель за последние 8 месяцев.

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