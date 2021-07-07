В Британии зафиксировали максимум с конца января новых заражений коронавирусом

В Британии зафиксировали 28 773 новых случая заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель с 29 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Вместе с сообщением о новых заражениях говорится и о количестве смертельных случаев – 37 за сутки.

На фоне роста новых заражений министр здравоохранения Великобритании сообщил, что с 16 августа лицам, получившим двойную прививку, больше не нужно будет изолироваться после контакта с людьми, больными COVID.

Сообщается и о том, что в понедельник в Великобритании было введено 224 776 вакцин против коронавируса: 76962 первых и 147814 - вторых доз.