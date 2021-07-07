UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Британии зафиксировали максимум с конца января новых заражений коронавирусом

Автор: Артур Родивилов

В Британии зафиксировали 28 773 новых случая заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель с 29 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Вместе с сообщением о новых заражениях говорится и о количестве смертельных случаев – 37 за сутки.

На фоне роста новых заражений министр здравоохранения Великобритании сообщил, что с 16 августа лицам, получившим двойную прививку, больше не нужно будет изолироваться после контакта с людьми, больными COVID.

Сообщается и о том, что в понедельник в Великобритании было введено 224 776 вакцин против коронавируса: 76962 первых и 147814 - вторых доз.

Напомним, премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что с 19 июля обязательный масочный режим будет отменен. Британцам будет разрешено носить маски по собственному усмотрению. Кроме того, британский премьер предложил план ослабления карантина в Англии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус