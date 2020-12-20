В Британии зафиксировали почти 36 тысяч случаев COVID, крупнейший суточный прирост

В Великобритании за последние сутки зафиксировали 35 928 случаев заражения коронавирусом. Это самый большой суточный прирост за время пандемии в стране.

Об этом сообщает Reuters.

Общее количество случаев заражения в стране достигло 2 040 147. Также зафиксировано 326 смертей от коронавируса, всего - 67 401.

Напомним, с сегодняшнего дня в Лондоне и в двух графствах на юго-востоке Англии - Эссексе и Кенте действует четвертый уровень карантина.

Также локдаун вводят Уэльс и Шотландия с 20-го и 26 декабря соответственно. Смягчение мер запланировано только на день Рождества 25 декабря.

Ограничения, введенные в регионах Британии, связаны с увеличением заболеваемости COVID-19, а также новым типом коронавируса, который распространяется быстрее.

Он распространяется на 70% быстрее и пока неизвестно, как с ним справляется вакцина Pfizer, которой уже вакцинируют в Британии и некоторых других странах мира.