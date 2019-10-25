В Британии задержаны двое подозреваемых по делу о гибели 39 человек в грузовике

В Великобритании задержаны двое подозреваемых по делу о гибели 39 мигрантов в грузовике. Об этом сообщает Sky News.

Отметим, трейлер, в котором были найдены тела 39 граждан Китая, 15 октября был арендован в офисе компании Global Trailer Rentals, расположенной в Северной Ирландии.

РБК-Украина писало, что в Англии нашли грузовик с 39 трупами, включая тело подростка. Водитель грузовика был также арестован по подозрению в убийстве. Инспектор полиции графства Эссекс Эндрю Маринер рассказал, что сотрудниками правоохранительных органов сразу же был задержан водитель грузовика. Им оказался 25-летний мужчина из Северной Ирландии.

Как сообщалось, все 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике в Англии, были гражданами Китая. По данным британских СМИ, температура в контейнере была -25 градусов по Цельсию. Людям не хватало воздуха. Медики выносили уже окоченевшие тела жертв контрабандистов.